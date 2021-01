Fotó: YouTube

Naomi Jon az egyik legnépszerűbb youtuber lett azután, hogy nagyon félrement egy próbálkozása, amikor is kamu szeplőket szeretett volna csinálni magának, de sem a színt, sem a metódust nem találta el.

A német származású lány azóta hétről hétre újabb vicces tartalmakkal jelentkezik, legutóbbi videójában beszerzett három olyan ételt, amik állítólag a világ legbüdösebbjei.

Elsőként a duriánt próbálta ki, ami egy Indonéziából származó mályvaféle. A vegánok világszerte imádják, ám sokan azért nem eszik meg, mert a szaga állítólag penetráns. Ezt Jon is alátámasztotta, valamint hozzátette, hogy bár nem rossz az íze, némi hányáshoz hasonló aromát ő is felfedezett benne.

Ezután némi erjesztett tofuval próbálkozott, méghozzá sajtossal. Amikor beleszagolt az üvegbe, megkönnyezte a szagot, de azt mondta, nem rosszabb, mint a durián. Véleménye szerint ízre nem jó, túl sós, de hozzátette, hogy nem is úgy eszi, ahogy kellene. A lakótársát inkább a szójaszósz illatára emlékeztetette az erjesztett tofu, és bár nem enne belőle újra, nem volt rossz élmény.

A végére maradtak az ezeréves tojások. Jon már az érintésüktől is ódzkodott, miután kiderült, hogy ragadósak. Miután leszedte a héjukat, rögtön meg is szagolta őket, és úgy ítélte, hogy keveredik bennük a körömlakklemosó és a szellentés. Lakótársa fehérítőt fedezett fel benne. A kóstolás már nem ment zökkenőmentesen. Miután némi öklendezés után leküzdötte a hányingerét, úgy írta le a fogást, mint ha fingot evett volna. Ezután uborkával együtt is megpróbálta – ekkor már ehetőnek titulálta.