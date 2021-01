Karácsonykor került karikagyűrű a Baywatch sztárjának ujjára, immár ötödik alkalommal. Az 53 éves modell-színésznő korábban már három férjet elfogyasztott, egyiküket kétszer is – Rick Solomonhoz kétszer ment hozzá, de ahogy a mellékelt ábra mutatja, nem jött össze nekik a boldog házasélet.

Anderson legutóbbi férjével, Jon Peters producerrel tavaly alig 12 napig voltak házasok, erről a színésznő azt mondta, nem is volt házasság, csak túl romantikus típus, és ezt a férfiak kihasználják.

Akárhogy is, most nagy boldogságról számolt be, a Daily Mail oldalán latható is néhány boldog esküvői fotó. Anderson szívét ezúttal a testőre, Dan Hayhurst lágyította meg, akivel a karantén alatt kerültek közel egymáshoz. A frigyre egyébként elmondása szerint mindkét család áldását adta, és nagy örömmel fogadták a pár bejelentését.