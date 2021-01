Fotó: Warner Bros. Pictures / youtube Részlet a Same Day Premieres Trailer című videóból

Már írtunk korábban arról, hogy a streaming szolgáltatók már küzdenek a 2021-es figyelmünkért. Nem sokkal később írtunk az első előzetesről is, amit a Godzilla vs. Kong film kapott. Csupán pár nap telt el és ismételten kiraktak egy összesített trailert, amiben betekintést nyerhetünk a stúdió idei filmjeibe, már-már új jeleneteket is kaptunk benne.

De mire ez a nagy felhajtás most megint? Jogos a kérdés.

A Warner Bros. és az HBO Max azzal csigázza fel a nézőit, hogy az összes trailerét egy nap fogja a nagyközönség elé tárni. A videó alatti kommentszekcióban már láthatók az izgalom jelei, mivel százasával írják a rajongók, hogy mely filmeknek várják a beharangozó előzeteseit.