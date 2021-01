Habár már több mint 16 éve vége a sorozatnak, mégis szinte nap mint nap derülnek ki újabb részletek és kulisszatitkok a Jóbarátok forgatásával kapcsolatban.

Fotó: Getty Images / Getty Images Hungary

Most épp arról cikkeznek, hogy amikor Matthew Perry felkereste Julia Roberts színésznőt, hogy szerepeljen a sorozatban egy epizód erejéig, Julia azt válaszolta, hogy csak akkor vállalja, ha Matthew ír egy cikket a kvantumfizikáról. A színész ezt meg is tette, másnap elfaxolta a cikket Robertsnek, aki betartotta az ígéretét, hiszen ő játszik a sorozat „The One After the Superbowl” című részében.

A két színész ezután faxon kezdett el flörtölgetni egymással, a forgatás alatt pedig olyan erős volt a kémia közöttük, hogy az epizód után egy évig együtt is jártak.

(Forrás: Today)