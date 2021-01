A napokban Khloé Kardashian volt Kelly Clarkson vendége az énekesnő YouTube-on elérhető, saját show-műsorában. A reality sztár többek között arról is beszélt az interjúban, hogyan tudja kezelni a közel 130 milliós követőtáborát Instagramon.

Ez a szám azért is nagyon meglepő, mert bár most a fél világ az új Keeping Up With The Kardashians sorozat 20. és egyben utolsó évadát várja. Egyébként eleinte a készítők csak egy évaddal terveztek. A széria kezdetén a producerek töltelék műsornak szánták az azóta Hollywood egyik legismertebb és leggazdagabb családjának életéről szóló realityt.

Annyira izgatottak voltunk, hogy megkérdeztük őket, mire számíthatunk, és azt mondták: Ne érezzétek túl jól magatokat itt. Ez csak töltelék (műsor). Csak forgassatok.

Khloé a történtek ellenére nagyon hálás, amiért nem volt rajtuk nyomás az első évad alatt, ugyanis annak tudatában, hogy csak pár részt forgatnak majd le, tényleg önmagukat tudták adni.

