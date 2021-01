Luxusjárműbe luxuskonzol: a videójáték-rajongó Elon Musk a legújabb, újratervezett Model S pazar belső terébe egy olyan erős konzolt tervez, mint amilyen a Sony PlayStation 5.

Az Engadget nevű online magazin mutatta meg a képeket, aztán a népszerű videójátékos újságíró, Geoff Keighley is megosztotta, hogy a Model S új verziójába két hatalmas képernyő kerül, az egyik előre, a másik hátulra. E

zeknek köszönhetően egy vezeték nélküli kontroller segítségével bármelyik ülésről játszhatunk. Az ígéret szerint a gép 10 teraflops számítási kapacitással bír majd, ami azért nem semmi, hiszen az új generációs PlayStation 5 is ilyen teljesítményt képes produkálni (az Xbox Series X erősebb csak a maga 12 teraflopszával). A konzolra szánt játékok között már biztos, hogy két CD Projekt-cím is szerepel: a legendás The Witcher 3: Wild Hunt és a Cyberpunk 2077.

A technikai részletek mindezen túl nem világosak, de a gamer szaksajtó minden bizonnyal rövidesen zaklatni kezdi majd erre vonatkozó kérdéseikkel a Teslát.

Egyelőre még a játékiparban bennfentesnek számító Keighley saját állítása szerint sem tudja, hogy milyen processzort használ a konzol. Annyit azért Keighley viccesen hozzátett, hogy már várja a Digital Foundry Model S és PS5 teljesítményét összehasonlító videót. Az Engadget szerint a Tesla Model S gyártása 2021 első negyedévében kezdődik.