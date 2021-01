A járvány kitörése óta a turistákat szállító luxushajók is leálltak, de a Bare Necessities nevezetű társaság máris nudista hajóutat tervez.

A társaság már a járvány előtt is kibérelt nagy tengerjáró hajókat, hogy a nudizmust kedvelő utasokat szállítsa egyhetes luxusutakra. Most a cég a nagy hajóeladási hullámból kiindulva új tervvel állt elő. A Big Nude Boat (vagyis a Nagy Nudista Hajó) nevű programot 2022 februárjában szeretnék megrendezni majd, amihez a Carnival Pride tengerjárót bérlik ki. A kéthetes út a floridai Tampából indulna, és megállna Panama, Kolumbia, Banire, Curacao és Puerto Rico kikötőiben is.

Fotó: Christopher Biggs / Getty Images

A tengerjáró dekorációját is úgy fogják megcsinálni, hogy illeszkedjen az út tematikájához, ezért több meztelen alakos szobrot és festményt láthatnak majd a pihenni vágyók.

Az úton a vendégek ruha nélkül tölthetik az idejüket, de a kikötőkben és a kapitány felszólítására fel kell öltözniük – írta a foxnews.

Hogy ez mennyiben segíti majd a visszalendülést a hétköznapokba, az egyelőre rejtély.