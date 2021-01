Az It's a Long Way to Tipperary című első világháborús dalt énekelte el a 110 éves Amy Hawkins a születésnapján. Az erről készült felvételt a 14 éves dédunokája, Sacha megosztotta TikTokon. Hatalmas szenzáció lett, már 100 ezres nézettségnél tart.

A Monmouthból származó Amy Hawkins nagyjából annyi idős volt, mint most a dédunokája, amikor már énekesnőként lépett fel színpadokon, az anyja azonban megtiltotta neki, hogy karriert építsen fel, mert „nem volt erkölcsös pálya”. Ezért egy zenekarral járta az országot, most a családja három másik generációjával él együtt. Máig csak első világháborús dalokat énekel.

Olyan, mint egy régi óra, amely, miután felhúztuk, nem hagyja abba az éneklést. Állandóan azt kérdezi, hogy akarunk-e egy másik dalt

– mesélte az unokája, Hannah Freeman.

A 2016-ban indult, rövid videókat használó TikTok platformnak már több mint egymilliárd felhasználója van.