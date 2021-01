A hősök köztünk élnek. Ezt már régóta tudjuk, de egy Marcel Steeman nevű holland férfi, most kilépett a névtelenségből. A története még 2019-ben kezdődik, amikor írt a Legonak, hogy nagy szükség lenne bicikliutakra a játékban, ugyanis szomorúan szembesült azzal, hogy a Lego városok fájóan autó centrikusak.

A cég fenntart egy felületet arra, hogy a beérkező kéréseket tudják fogadni, és adott esetben a legnépszerűbb ötleteket meg is valósítják,

habár erre az elmúlt 13 évben csak 33 alkalommal volt példa.

Miután úgy tűnt teljesen ignorálják Steeman ötletét, 2020 végén mégis megjelent egy változat, de a kerékpárút annyira keskeny volt, hogy Steeman, úgy érezte újra a kezébe kell vennie a dolgokat, és ismét a céghez fordult.



Fotó: Shutterstock

Azon is látszik mennyire fontos manapság a fenntartható és egészséges életmód, hogy ez alkalommal a Lego nem utasította el a kérését, hanem adott 60 napot arra, hogy 100 támogatót keressen, ami össze is jött 4 óra alatt. Most egy éve van arra, hogy összeszedjen 10 000 támogatót. Lelkes bicikliút fanatikusnak itt lehet jelentkezni.

(via: The Verge)