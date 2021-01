Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary

Rebel Wilson majdnem 30 kilót fogyott, folyamatosan dokumentálja is Instagramon, hogy mennyire büszke magára. Most a The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin című rádióműsorban árulta el, hogy eddig is magabiztosnak tartotta magát, de őt is meglepte, mennyire máshogy állnak hozzá az emberek, mióta lefogyott.