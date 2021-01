Szögezzük le gyorsan: semmi jel nem utal arra, hogy a fenti címből akár egy szó is igaz lenne. De azt azért megjegyeznénk halkan, hogy Trump körül azért történtek már szürreális dolgok.

Ami biztos, hogy a fenti történet (kicsit bővebben kifejtve) a The New Yorker egyik szerzőjének tollából származik. Egy olyan szerző írta ezt, aki amúgy humorista és szatirikus kolumnákat ír a lapba. És sehol máshol nem jött még le ez az eszelős sztori, szóval feltételezhetjük, hogy most is egy ilyen szatirikus kolumnát írt Andy Borowitz. De egy pillanatra simán elhiszi az ember, hogy ha valaki, akkor Trump aztán tényleg adna - a maga után elnevezett egyetemén - saját magának egy jogi diplomát, hogy megvédhesse saját magát egy perben.

De nem ez csak egy vicc. Egy rossz vicc. Most még. Ugye...

(Még egy zárójeles megjegyzés: amúgy van, illetve volt olyan, hogy Trump University, csak nem ad jogi diplomát, mert csak 2005 és 2010 között futott ingatlanos képzőként.)

