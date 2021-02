Fotó: rtl klub / reggeli

Akinek Pumped elvonási tünetei lennének, az most megkaphat 7 perc 59 másodpercnyi tömény Gabóságot. Felkerült az RTL Reggeli mai adásának az a része, amiben Pumped Gabo volt Peller Mariann és Szabó Zsófi beszélgető partnere. Korábban már szemléztük, itt szakadt el valami Szabó Zsófiban, amikor egy ponton kiszól a stábnak, hogy

Mentsenek meg! Hány perc van még hátra ebből az adásból?!

Most képpel és hanggal együtt is megnézheti mindenki, hogy mi is történt. Az egyik legjobb jelenet, amikor Pumped rárabol Szabó Zsófi vizére, ha már egyszer neki nem tettek ki egy poharat. Itt ordított fel Peller Mariann, hogy "Neee!", majd jött a döbbent csönd.