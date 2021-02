Egyrészt: minek még egy képregényfilm, nincs már így is elég?

Másrészt: legalább megint lehetne látni a színésznőt Macskanőként. És ehhez csak egy dolog kell, hogy valaki fel is kérje erre a szerepre.

Michelle Pfeiffer 1992-ben szerepelt a Batman visszatér című filmben, mint Selina Kyle. Azt követően Halle Berry is megformálta a karaktert, ahogy Anne Hathaway is. Most úgy néz ki, hogy megint visszatérhet az otthon készített bőrszerkóba, ugyanis az első - és egyetlen - Macskanőnek lenne kedve újra eljátszani a szerepet. Erre leginkább az új Flash (Villám) filmben lenne lehetősége, amiben már biztos, hogy több Batman (Ben Affleck, Michael Keaton) is lesz egyszerre, szóval egyáltalán nem lenne elképzelhetetlen a dolog.

Majd meglátjuk mi lesz.

