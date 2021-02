Ez hangzott el a Reggeli élő adásában, amikor Pumped Gabóval beszélgettek már 10 perce.

Az egész beszélgetés teljesen szürreális volt. Hogy pár apróságot említsünk: Pumped Gabo ránézésre teljesen kómás volt, mikor 9 előtt nem sokkal beért a stúdióba. Meg is jegyezte, hogy akár videochaten keresztül is meg lehetett volna oldani ezt bejelentkezést. Több téma is volt, amit érintettek, de egyet inkább átugrott, mondta is a műsorvezetőnek, hogy lapozzunk, erről nem, de a No Bitches December nevű kihívásról nagyon szívesen beszél. Elhangzott minimum egy baszki is, ami egy élő reggeli adásban nem túl szerencsés dolog. Végül, de nem utolsósorban Pumped Gabo kijelentette, hogy

ÉRTÉKET AKAR KÉPVISELNI A FIATALOK FELÉ.

És mindezek után mondta Szabó Zsófi már félig nevetve kiszólva a stábnak, hogy