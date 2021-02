Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Úgy néz ki hamarosan filmben is megnézhetjük mit csináltak a tőzsdén a Reddites felhasználók a GameStop részvényeivel. Nem is egy, de két stúdió is bejelentkezett a megfilmesítésre:

a Netflix és az MGM is előkészítésbe kezdett.

Az MGM változatának egy olyan könyv lesz az alapja, ami még el sem készült. Az író Ben Mezrich lesz, akinek a Közösségi háló című film alapjául szolgáló könyvet is köszönhetjük. A készülő mű címe The Antisocial Network lesz.

A Netflix verzióját pedig Mark Boal (Bombák földjén, Zero Dark Thirty) forgatókönyvíró, producerre bízták. A főszerepet a Netflix kedvenc tinisztárja, Noah Centineo játszhatja, akit többek között a A fiúknak, akiket valaha szerettemből ismerhetnek a nézők.

(via: The Verge)