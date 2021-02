Fotó: Shutterstock

Mei Xiang és Tian Tian, a connecticuti Smithsonian Nemzeti Állatkert óriáspandái nagyon örülnek a friss hónak. Az eddig is köztudott volt, hogy a pandák imádnak csúszdázni, de most teljesen ki is tudják használni a természet adta lehetőségeket. A videó tanúsága szerint nagyon is élvezik a téli időjárást.