A tegnapi nap folyamán hirdették ki a Golden Globe jelölteket. Erről írtunk is a tegnapi nap folyamán, amit itt lehet elolvasni.

Na de térjünk vissza az eredeti témához.

Anya Tayor-Joy színésznőt két különböző alakításáért is jelölték a Golden Globe díjára. Az egyik az Emma című film, amiért a legjobb színésznőért járó díjat kaphatja majd meg talán a legjobb komédia és musical kategóriában. A másik jelölést pedig nem másért, mint a Vezércsel (The Queen’s Gambit) című minisorozatért kapta meg a legjobb női főszereplő (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) kategóriában, ami még októberben jelent meg a Netflix kínálatában.

Nálunk is érzékelhető volt a sikere a minisorozatnak, mivel októbertől egészen január végéig megtalálható volt a top 10-es Magyar Netflix listáján, ami már önmagában nagy teljesítmény.

A színésznő a jelölések után egyszerűen szóhoz sem jutott, ezt Instagram posztjában érzékelteti is a követőivel, hogy őszintén örül és egyszerűen nem tudja hova tenni az elismerést, amit kapott.

A posztjára már komment formájában gratuláltak neki a kolléganői is, mint például az Emily in Paris főszereplője, Lilly Collins vagy a 13 reasons why 1. évadának főszereplője, Katherine Langford.