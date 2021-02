Az eddig ismertek szerint Armie Hammer egyik volt barátnője azt állította, hogy amikor szextingeltek, a színész arra kérte, írja körül, milyen érzés lenne, ha megerőszakolná, közben pedig összetörné a csontjait. Majd jött Paige Lorenze, aki pár hónapig járt Hammerrel, és elmondta, hogy a színész egy A betűt karcolt a bőrébe egy késsel, hogy olyanok voltak, mint A szürke 50 árnyalatában, csak szerelem nélkül, de most még több részletet elárult.

Most egy neve elhallgatását kérő forrás eljuttatott pár üzenetet a The Daily Mailnek. Érdemes ezeket az információkat kellő távolságtrtással kezelni, mert ezek hitelességére nincs túl sok garancia. Egy nő azt állítja, hogy december óta üzengettek egymással a színésszel az Instagramon. A nő onnan tudta, hogy tényleg a színész ír neki, hogy Armie Hammer hivatalos accountjáról kapta az üzeneteket. Manapság azért nem olyan nagy mutatvány összehozni egy ilyen kamu oldalt, verifikálttni egy oldalt, azt átnevezni, új profilképet adni neki, stb. De az is lehet, hogy a sztori kedvéért valaki összephotoshopolta az egész beszélgetést, hogy úgy tűnjön, mintha Armie Hammer és egy idegen nő között zajlana a párbeszéd. Amiért rdekes az egész, amiért hírt csinált belőle a The Daily Mail és a Justs Jared is, mert a nő azt állatja, hogy Hammer a botrány után sem állt le, szexuális tartalmú hangüzenetet küldött, valamint azzal kérkedett, hogy a balhé után több nő is felajánlkozott neki, hogy belőlük bátran kiharaphat egy darabot.

