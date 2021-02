Fotó: Emma McIntyre /AMA2020 / Getty Images Hungary

Tavaly november óta tele az internet a The Weeknd körül kialakult rejtélyekkel és konspirációkkal. Mindenkit az foglalkoztat, mi lehet a jelentése annak, hogy a zenész összevert arccal jelent meg több eseményen is, aztán pedig kötéseket viselt az American Music Awards gálán előadott produkciója közben. A fellépése után még a díjait is így vette át. Ezután január elején megjelent legújabb videóklipje, amelyben már az új, plasztikázott arcával énekel.

A Variety megunta a találgatásokat, és elkapták pár kérdésre a Super Bowl napjára készülő énekest. Kérdésükre, hogy mit szimbolizál a korábbi megjelenése és a klipben történt átváltozása, ezt válaszolta:

Az egész fejkötés jelentősége az, hogy tükrözze a hollywoodi hírességek abszurd kultúráját, és az embereket, akik manipulálják magukat felszínes okokból, hogy tetsszenek és érvényesülhessenek.

Ahogy azt tegnap megírtuk, a The Weeknd 2022-ben Budapestre érkezik, hogy november 4-én hazánkban adjon koncertet. Hogy akkor melyik arcát ölti majd magára, az egyelőre rejtély.

(Forrás: Variety)