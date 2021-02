Az idei Super Bowl abból a szempontból is érdekes, hogy Tom Brady egy új csapatnál, ráadásul az első évében szerezhet bajnoki gyűrűt. De persze a járványhelyzet miatt is, hisz a tampai helyszín miatt lehetséges egyáltalán, hogy 22 ezer nézővel és a jól megszokott őrületes showműsorral menjen az év egyik legnagyobb sporteseménye.

A rajongók minden igényének kielégítése érdekében a sztriptízbárok is megkezdték a szükséges óvintézkedéseket. Plusz biztonsági személyezettel készülnek az estére. Bunyóra nem számítanak, de arra igen, hogy egyeseket fel kell majd szólítani a maszk viselésére, mivel a lányokon és a vendégeken is kötelező viselet les a maszk. Cserébe viszont az öltáncnál nem kell tartani a 1,5 méter távolságot. Mindezek mellett még a rudakat is fertőtlenítik.

(NY Post)