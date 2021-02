Fotó: Conde Nast / Getty Images Hungary Michaela Coel

Michaela Coel Tönkretehetlek című sorozata teljesen lemaradt a jelöltek listájáról. Coel a saját élményei alapján írta a történetet, ami egy fiatal nőről szól, akit megerőszakolnak, és azt az utat mutatja be, amíg ezt elfogadja és beismeri magának. Emellett pedig nagyon éles kritikákat fogalmaz meg a közösségi médiáról, és annak hatásairól is.

Az Emily in Paris írójának, Deborah Copakennek sem tetszett, hogy kihagyták a jelöltek közül a sorozatot, és Coelt is. Pedig az ő alkotása kétszer is képviselteti magát. Az tény, hogy az Emily in Paris találta fel újra az ambient televíziózás műfaját.

Copaken a The Guardian cikkében fejtette ki részletesen, mit is gondol erről a hanyagságról.

Izgatott vagyok-e, hogy jelölték az Emily in Parist? Igen. Persze. Még közelről sem láttam egy Golden Globe-szobrot, nemhogy jelöltek volna. … De ezt az izgalmat most beárnyékolja a dühöm, amiért Coelt kihagyták. Az, hogy a Tönkretehetleket nem jelölték, nemcsak rossz, de azt is mutatja, hogy mi a baj az egésszel.

Majd kifejtette, hogy minden bőrszínnek képviseltetnie kellene magát, és olyanokat kellene díjazni, akik megérdemlik, és ennek nem a bőrszíntől kellene függnie.