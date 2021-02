Egy nemrég indult kezdeményezés jegyében a Pizza King pizzásdobozain örökbe fogadható kutyákról készült képek kapnak majd helyet.

Az akciót a Speciális Állatmentő Egység Alapítvány, a PizzaKing és a WebGarden közösen hozta létre, a pizzakutya.hu oldalon külön weboldalt is csináltak a kezdeményezés számára.

Az első matricák – amelyeket a dobozokra fognak rakni – már el is készültek:

Az oldalon egyébként a gazdát kereső kutyák „profilját” is feltüntetik – a matricákon egy QR-kód is szerepelni fog, amely közvetlenül az adott eb oldalára fogja irányítani majd az érdeklődőt –, valamint azt is nyomon lehet majd követni, hogy hány négylábú lelt gazdára a kezdeményezés révén.

Rendeltünk is egy pizzát, hogy a saját szemünkkel lássuk a pizzakutya-matricákat. Személyes tapasztalataink szerint nem vitték túlzásba a cuki kutyákat, nem nyomtatták tele a dobozokat szomorú tekintetű kiskutyákkal, de tény, hogy nem – illetve csak nagyon nehezen – lehet hozzájutni a pizzához anélkül, hogy ne foglalkoznánk az örökbe fogadható kutyákkal. A matrica ugyanis amolyan biztonsági zárként is funkcionál. Pont oda van téve, ahol nyílik a doboz. Tehát el kell vágni a matricát, hogy fel tudjuk nyitni a kartont. Ez az ételhez jutást nem teszi pokollá, de pont elég ahhoz, hogy felhívja az ember figyelmét valamire. A matrica megvizsgálása és a QR-kód beolvasása után pedig máris cuki és örökbe fogadható kutyákat tudunk nézegetni, miközben pizzázunk – a szerk.