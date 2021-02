Fotó: KMazur / Getty Images Hungary

Most azokról a sztárokról beszélünk, akik a félidőben majdnem félórás show-val szórakoztatják a nagyérdeműt. Idén a The Weeknden a sor – aki nagyon csalódott volt a Grammy-jelölés elmaradása miatt –, de fellépett már Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira vagy a hírhedt melltartótépkedő Justin Timberlake is.

A közel félórás fellépés iszonyatosan látványos szokott lenni, nem csak odaáll az éppen aktuális szupersztár, és elénekel egy számot, hanem az eseményt komoly felkészülés előzi meg. Mindezért pedig általában nem kapnak

semmit.

És nem is kérnek. Mivel nekik is szükségük van néha egy kis reklámra, és ezért szívesen bevállalják az egészet teljesen pro bono.

Justin Timberlake hallgatottsága például 214%-kal növekedett Spotifyon a Super Bowlos fellépése után.

(via: Just Jared)