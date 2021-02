Kellemesen telnek Spears napjai: a múltkor arról adtunk hírt, hogy Instagramon táncolt exe dalára. Ezúttal egy rekreációsnak is nevezhető videót posztolt a felületre, amiben egy marék varázshomokkal játszik. Eközben pedig arról beszél, hogy valaki főzni, festeni, edzeni szeret, de ő ezért a kielégítő tevékenységért van oda. A videó leírásában meg is jegyzi, hogy napi két órát is képes ezzel tölteni.

Egyébként pénteken debütált a róla szóló dokumentumfilm, a Framing Britney Spears a Hulu streamingszolgáltatón. A film arról szól, hogyan lett Disney-sztárból olyan felnőtt, aki felett az apja gyakorolja a felügyeletet.