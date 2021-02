Nemrég írtunk róla, hogy Lil Uzi Vert sebészeti operációval helyezett egy gyémántot a fejébe, a Blizzard játékkiadó cégnek pedig ez egy hatalmas labda volt egy oltári nagy trollkodásra. Le is csapta.

A hír ugyanis a régi motoros gamereket emlékezteti a Diablo akció-szerepjátékos sorozat 1996-ban megjelent legelső részére, melyben a főszereplő karakter a „Terror Urával”, Diablóval harcolt, és miután legyőzte, a játék végén a saját fejébe szúrta Diablo lélekkövét.

Ez a motívum a Diablo II-ben újra előkerült, amikor az első rész főhősének teste felett fokozatosan veszi át az uralmat Diablo – akit aztán a második epizód hősével győzünk le ismét.

Fotó: liluzivert / Instagram - Blizzard

Az Activision-Blizzard egyik közösségi menedzserének eszébe is jutott az analógia, és ennek kapcsán trollkodott egy oltári nagyot Lil Uzi Verttel, azzal, hogy a hivatalos Diablo Twitter-csatornára az alábbi felszólítást írta be a hír mellé kommentárként:

VIDD VISSZA A VÖRÖS LÉLEKKÖVET, HALANDÓ! NEM TUDOD KORDÁBAN TARTANI A TERROR URÁT!

Amellett, hogy minden Diablo-fannak és gamernek esélyesen a könnyei potyogtak nevetés közben, Lil Uzi Vert egyben – akarva-akaratlanul – a Blizzard marketingkampányának részesévé is vált, hiszen készül már a következő rész, a Diablo IV is. Sajnos, ennek megjelenésére még várni kell, ugyanis nemrég jelentette be az Activision-Blizzard egy pénzügyi jelentése során, hogy 2021-ben még nem jelenik meg a várva várt folytatás.