Chris Hemsworth éppen most forgatja a 4. Thor-filmet, aminek a hivatalos címe Thor: Love and Thunder. Mindannyian tudjuk, hogy a színész mindig képes volt brutális formába vágni magát a szerepért,

de most még két lapáttal rápakol az eddigi kinézetére.

Erről itt van egy novemberi kép és egy mostani videó is, amit Chris az Instagramján tett közzé.

Kép:

Videó:

Már a dublőre, Hanton is nyilatkozott arról, hogy nagy megpróbáltatás ez a számára is. Elmondta, hogy most már ugyanazt az edzéstervet és diétát csinálja, mint Chris, így naponta kétszer edz, és kétóránként kötelező ennie, amire csak annyit mondott a dublőr, hogy

már nem is élvezi az evést, inkább robot üzemmódban küldi befelé a kalóriákat.

Erről a folyamatról még a Végjáték forgatásán készülhetett ez a kép, amin Hanton, Chris dublőre már-már fájdalmas fejet vág étkezés közben, na ezt most szorozzuk fel több fájdalommal és undorral, de hát,

azt a bizonyos lécet meg kell ugrani a siker érdekében.

Hanton a képet Instagram-oldalán posztolta:

A Bosszúállók Végjátékban a karakter igencsak elengedte magát, és sörpocakot növesztett a csettintést követő gyász miatt. Most viszont kétszeres erővel és kinézettel térhet majd vissza a 2022. 05. 06-ra tervezett Thor 4. részében.

