Fotó: Jason LaVeris / Getty Images Hungary

Az újra vágott, az eredeti rendező minden vágyálmát és elképzelését hűen tükröző, a rajongók által kikönyörgött, a #Snydercutként is ismert Az (Igazi) Igazság ligája film premierje már mindjárt itt van. De úgy látszik, hogy nem csak a mű lesz extra hosszú - 4 órás - de a promózásra szánt idő is lassan rekordokat döntöget.

A rendező, Zack Snyder most épp két képet osztott meg arról, hogy milyen is lesz az ő Jokere, akit megint Jared Leto fog alakítani. Azt eddig is lehetett tudni, hogy Joker lesz, azt viszont nem, hogy milyen formában. A lenti képen most meg lehet tekinteni, hogy Leto Jokeréről eltűntek a tetkók és a frizurája is megváltozott Az öngyilkos osztagban látottakhoz képest.

A rendező még mondott pár dolgot az ő Jokerével kapcsolatban. Elvileg neki köszönhetően most megkaphatják a rajongók azt a Ben Affleck féle Batmant és azt a Jared Leto féle Jokert, akit még nem láthattak, és akit tényleg megérdemelnek. Snyder azt is elmondta, hogy lesz egy jelenet, amiben Joker elmondja Batmannek face to face, hogy mi is ő, mi a szerepe, stb. De, ami még ennél is fontosabb, hogy Snyder már szórja a kis morzsákat, amit csipegethetnek a rajongók, mivel elhintette, hogy ha esetleg, netalántán úgyy hozná a sors, hogy lesz még egy film, akkor bizony kőkeményen bemutatja azt, ahogy Joker megöli Robint.