Fotó: Pierre Suu / Getty Images Hungary

A celeb nem tett semmit, csak megosztotta, hogy milyen szépet festett a 7 éves kislánya. Tény, hogy nagyon szép lett a tájkép. Mondhatni túl szép, hogy igaz legyen ahhoz, hogy ez egy kisgyerek keze munkája legyen. Ezt több műértő kommentelő meg is jegyezte. Sokan odáig is elmentek, hogy felőlük aztán Kardashian az első ecsetvonástól az utolsóig is felveheti videóra, közvetítheti élőben bárhol bármeddig, ahogy lánya fest, akkor se fogja elhinni.

Kim Kardashian erre reagált, hogy meg lehet nyugodni, ez a festmény a lányától van. Nem kell meglepődni, mivel North West is és az ő legjobb barátnője is külön járnak festő szakkörre. Az a kép, amit megosztott, az hetek kemény munkája.

(TMZ)