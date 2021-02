A magyarországi gasztronómia legismertebb személyisége, Széll Tamás, aki erre rendkívüli eredményeivel szolgált rá, hiszen többszörösen is történelmet írt. 2013-ban kezdte meg a menetelését, amikor Magyarország Bocuse csapatával elsőként harcolta ki a kijutást a verseny döntőjére, ahol az igen kitünő tizedik helyet szerezték meg. A gasztro bomba 2017-ben robbant, amikor a Budapesten rendezett Bocuse d’Or Európa-döntőt megnyerte a séf csapatával, majd a világversenyen a negyedik helyre sikerült a magyarokat behoznia, ráadásul két különdíjat is bezsebelt: a legjobb hústál és a legjobb plakátért járó közönségdíjat is ő vihette haza. Most újra visszatér egykori hőstettei színhelyére a Bocuse d'Or versenyre, ám ezúttal a csapat felkészítőjeként. A megszerzett szakmai tapasztalataival, trükkjeivel fogja a séf Veres Istvánt és Molnár Bencét coach-ként segíteni. Az írányítói szerepkört Volenter Istvántól vette át Széll Tamás – olvasható a Dining Guide híradásából.