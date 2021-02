Már 2020 novemberében is volt róla hír, hogy a színésznő egy Twitterre posztolt bejegyzése miatt elkezdtek gondolkodni azon, hogy kiteszik a sorozatból. Akkor egy demokratákat kritizáló mémet osztott meg. Már ez is majdnem elég volt, hogy kiírják a Disney+ Sttar Wars-sorozatából. Mondhatni csak egy jó indokot keresett a stúdió, amit most meg is kaptak.

Gina Carano legutóbb az Instagram sztorijában a mai republikánusokat a holokauszt zsidóihoz hasonlította. Ettől újra népszerű lett a #FireGinaCarano - azaz Rúgják ki Gina Caranót - hashtag a Twitteren. Ezen a ponton már a Disney és a színésznőt képviselő ügynökség is reagált: mind a két cég egy nap alatt megszabadult tőle. A Lucasfilm kiadott egy közleményt, melyben arról tájékoztatnak, hogy

Gina Carano jelenleg már nem, és a tervek szerint a jövőben sem fog a Lucasfilm alkalmazásában állni. Továbbá a színésznő közösségi médiában megjelent posztjai, melyben kulturális és vallási identitásuk alapján becsmérel másokat, iszonyatos és elfogadhatatlan.

