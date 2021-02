Így néz ki Cardi B 20 perccel az ébredés után, smink nélkül. A népszerű rapsztár megmutatja valódi arcát, kimutatja a foga fehérjét, filterek nélküli bőrét, fésületlen haját. Azt mondja, sosem félt megmutatni, milyen is ő valójában. Komfortos ezzel is, és az önhazugságokkal szemben foglal állást. Az egykori sztriptíztáncosnak nincs is mit szégyellnie, 28 évesen remekül néz ki, de ismerjük el, a brutális sminkek is jól állnak neki.