Amikor már azt hinné az ember, hogy nem lehet akármiből filmet vagy sorozatot kreálni, akkor mindig jön a mélyütés.

Mert de!

Kapaszkodjanak meg, mivel hamarosan érkezik sokak Cartoon Network-ös korszakának nagy sorozata, a Pindúr Pandúrok élőszereplős szériája a The CW-re. Erről még tavaly nyáron röppentek fel hírek, de most már körvonalazódni látszik a történet is. A Variety értesülései szerint már megrendelték a széria pilotját.

Akkora a csavar ebben a sztoriban, hogy Nolan az Eredettel és a Csillagok közöttel elbújhat az első bokorba,

mivel a történet szerint Sziporka, Csuporka és Puszedli már elfáradt, „kiégett” és kiábrándult huszonéves lányok, akik megbánták, hogy az egész fiatalkoruk ráment a bűnüldözésre és a hősködésre.

VÁÓ!

De talán van még némi fény az alagút végén, mivel a forgatókönyvírók személye azért még adhat okot arra, hogy bizakodjunk: Diablo Cody (Juno, Ördög bújt beléd) és mellette Heather Regnier (Éghasadás, iZombie).

Lesz ideje mindenkinek felkészülnie lelkileg, mivel még nagyon az elején vannak a készítők.

(Forrás: Variety)