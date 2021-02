Little Miss World Hungary – ez a neve a 18 éven aluliak számára hirdetett szépségversenynek, amelyen azonban mindössze egy tini jutott a győztesek közé, a többiek mind a 4–10 éves korosztályból kerültek ki.

Fotó: Dori Zoltán / Littlemissworldhungary

Kiszel Tünde viszont már a zsűriben is elérte a nagykorúságot: 18 éve vesz részt a gyerekek kiválasztásában. Idén a több száz jelentkezőből húsz lányt és tíz fiút hívtak el a helyszíni megmérettetésre, amelyet a járvány miatt csak online követhettek a hozzátartozók és drukkolók.

Fotó: Dori Zoltán / Littlemissworldhungary

A vírushelyzet a felkészülést is átírta: a gyerekek online oktatást kaptak modellkedésből és előadásmódból is, merthogy a szépség nem elég, valami tehetséget is meg kellett csillantaniuk. Akiknek pedig most felkerült a fejére a korona, azok reménykedhetnek, hogy a másik korona – a vírus – nem akadályozza majd meg őket abban, hogy továbbjussanak a külföldi versenyekre, merthogy Szingapúr, Dubaj, Bulgária és Kína a következő állomás.