Ma jelent meg a Netflix híres trilógiájának utolsó része, a To All The Boys 3: Always and Forever. A készítők minden bizonnyal tudatosan időzítették a limonádéfilm harmadik részének premierjét – pont két nappal Valentin-nap előtt.

Az első rész, a To All The Boys I've Loved Before (A fiúknak, akiket valaha szerettem) hivatalosan is az egyik legnézettebb film lett a Netflix saját gyártású alkotásai között.

Habár a második rész nem tudta felülmúlni, de ez nem tántorította el a készítőket, ugyanis a film adaptációjául szolgáló könyvsorozat is három részből áll.