Szerdán jelent meg a Netflixen a sokak által nagyon várt Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel című dokumentumfilm-sorozat.

A 2013-ban Los Angelesben eltűnt, 21 éves kanadai diáklány, Elisa Lam rejtélyével foglalkozó sorozat azoknak, akik behatóbban ismerik a történetet, nem fog sok újat mondani az esettel kapcsolatban, viszont sokkal jobban megismerhetjük a Cecil Hotel – itt tűnt el a lány – környékét és rémes történetét.

Szerencsére a sorozat csak 4 részes, ezért érdemes belenézni a hétvégén, ha már úgyis olyan hideg lesz, hogy senkinek sem lesz kedve kimozdulni.