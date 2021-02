Nem olyan egyszerű az élet, ha az ember hajzselé helyett ragasztót ken a hajára. Habár nem is lehet olyan nehéz, ugyanis Tessica Brown mögött, Instagram-profilja szerint, már egy komplett stáb áll, mendzsement és marketingcsapat mellet már a saját arcával ellátott termékeket is piacra dobott. A nő és hajának kálváriája is tovább folytatódik, ugyanis stábjához jogász is csatlakozott, miután jogi lépéseket fontolgat egy blogger ellen.

Ashley Germon azzal szórta tele a netet az elmúlt pár napban, @gossipofthecity nevű Instagram- és Twitter-oldalán, amelyek összesen 610 ezer követővel rendelkeznek, hogy kétségbe vonta Brown állításait, miszerint csak hasznot akart húzni a balesetéből, és igazából az egész sztori nem is igaz.

A blogger odáig merészkedett a meghazudtolásban, hogy megosztott egy 15 perces videót egy másik nőről, aki Brown kétes sikerén felbuzdulva maga is kipróbálta a ragasztós hajkezelést. Germon azt kommentelte a másik nőnek, hogy

Tisztelegjünk ennek a testvérünknek, aki valóban megérdemli a pénzt, ellentétben azzal a hazuggal.

Brown ügyvédje már figyelmeztette a bloggert, hogy vékony jégen jár, és fejezze be a rágalmazást, különben kénytelenek lesznek jogi úton folytatni.

(via: TMZ)