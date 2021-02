Fotó: face to face / Northfoto

Az énekes még 3 hete posztolt ki egy képet az Instagramra, hogy unalmában kihidrogénezte a szakállát.

Csak a szakállát.

Most legújabb videóklipje forgatásán is lencsevégre kapták, ahogy nagy mosolyogva sétáltatja kifehéríttetett arcszőrzetét. Elég bizarr látvány így az énekes, elsőre nehéz is feldolgozni a látottakat. De úgy látszik, hamarosan éneklés és táncolás közben is megtekinthetjük majd a szakállt.

