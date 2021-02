A svéd bútorgyár az Asus Republic of Gamersszel együtt új játékbútorok hatalmas választékát kínálja, köztük egy fakezet formáló fejhallgatótartót.

Az IKEA éveken át dolgozott egy új játékbútorsoron, és most végre készen áll. A svéd bútoróriás bejelentette a Republic of Gamersszel együttműködve kifejlesztett játékválasztékát, és olyan termékeket fejlesztenek közösen, amelyeket kifejezetten a gamereknek szánnak – köztük néhány egyedi terméket.

Az IKEA nyilatkozatában azt állította, hogy a játékvilágba való belépés ‚természetes lépés” a vállalat számára, mivel egyre több ember élvezi a videójátékokat. Mivel a videójátékok terén az IKEA annyira nincs képben, mint egy ezen a téren dedikált cég, ezért választották partnerként az Asus Republic of Gamers brandjét a gamerbútorok tervezésében.

Hozzá kell azért tenni, hogy az IKEA és az ASUS a gamerbútorokkal nem találták fel a spanyolviaszt, hiszen például dedikált gamerszékeket már jó ideje gyártanak a cégek, továbbá a fakéz alakú fejhallgatótartónál még menőbb volt úgy 4-5 évvel ezelőtt a Metal Gear Solid 5 konzolos speciális kiadásához adott műkéz, amely a főszereplő Venom Snake speciális képességekkel ellátott műkarját ábrázolta, és amelyre úgyszintén többek között fejhallgatót is rá lehetett aggatni. (Lásd a képen.)

Persze, azért ez az IKEA-fakéz sem rossz, arról nem is beszélve, hogy a svéd cég további gamertermékeket is fog gyártani. Január végétől kezdve ezeket Kínában már lehet kapni, májustól Japánban, a világ más tájékán pedig 2021 októberétől találjuk meg ezeket, szóval arra még várnunk kell, hogy a magyar IKEA áruházakban is gamercuccokból vásárolhassunk be.