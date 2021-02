Csodásan érzi magát Demcsák Zsuzsa, derült ki legfrissebb Instagram bejegyzéséből. A műsorvezető mindig is karcsú volt, most azonban szembetűnően sokat formálódott, a titkát pedig el is árulta: a húsmentesség.

Elképesztően látványos változást lehet elérni egy pár húsmentes hónappal. Nem akarok senki életébe beleszólni, meg tanácsokat adni, csak mutatom, én milyen jól érzem magam így

— írja fotója mellett.

Ami Demcsák Zsuzsa diétáját illeti, több követője is jelezte, hogy kíváncsi lenne a komplett étrendjére, és örömmel vennék, ha egy videóban segítene nekik is belekezdeni az életmódváltásba.