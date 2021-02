Portlandben kapták lencsevégre a szokatlan jelenséget, amely a helyi metrón utazott teljes nyugalomban.

Mielőtt bárki megijedne, attól nem kell tartani, hogy az állat köpködésbe kezdene, ugyanis az utazás alatt végig nagyon jól viselkedett, ezért is kaphatta a No Drama Llama becenevet. A láma valódi neve Caesar, akinek kalandjait Instagram-oldalán követhetjük végig. Ahogy minden hírességnek, (a gondozóján kívül) neki is több személyi asszisztense van.

Örülne, ha egy lámával indulna a reggele? 600 Igen

156 Nem

(Forrás: Reddit)