Ismer olyan embert, aki nem szereti a palacsintát?! Éljünk a világ bármely részén, nevezzük waffelnak, gofrinak, pancakenek vagy éppen lezakjának (a Közel-Keleten hívják így) a lényeg ugyanaz, hogy már jó ideje imádjuk ezt a tészta félét, amit könnyen és gyorsan el tudunk készíteni. Csak nekünk magyaroknak két nemzeti (Gundel palacsinta, hortobácsi húsos palacsinta) ételünk is ehhez az oly régi gasztronómiai csodához köthető. Palacsintát még az is tud készíteni általában, aki amúgy főzni sem tud, magam is így voltam ezzel sokáig. Nem véletlen, hogy a palacsinta is kapott, vagy mondhatnánk úgy kiérdemelt magának egy saját világnapot, ami egy mozgó ünnep mindig a húsvét előtti negyvenhetedik napon esedékes, idén ez február 16-a. Ünnepelje meg ön is ezt és lepje meg párját, családját vagy éppen saját magát néhány palacsintával a kedvenc ízeivel, nálam a kakaóst nem tudja semmi felülmúlni.