Még semmi biztosat nem lehet tudni, hogy mikor lehet majd megint beülni vendéglátóhelyekre, de Magyarországon is lehetett már hallani, hogy lesz itt részleges nyitás, csak hát van egy-két dolog, aminek teljesülnie kell addig. Angliában sincs ez másként. Ott elvileg májusban lesz a nagy nyitás. Ez sincs kőbe vésve, de egyesek már nagyon készülnek rá.

Ilyen például a Brewdog sörfőzde is, aminek franchise szinten több kocsmájuk is van. Budapesten is van egy ilyen hely. Na, a Twitteren azt írták, hogy már lehet náluk asztalt foglalni. Ez nem jelent semmit, mondhatni egy közvélemény kutatás csupán, hogy kiderüljön mekkora rohamra lehet majd számítani, ha ténylegesen kinyithatnak majd. Bár nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy ezt meg lehessen mondani.

A lényeg, hogy aki akar, az már most befoglalhat magának egy asztalt, aztán max le lesz mondva, ha mégsem lehet kinyitni májusban.

(Brewdog)