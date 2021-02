A mai napon töltötte be 30. életévét az az előadó, aki a sztárság és a rock'n'roll élet előtt 2 évet is élt hajléktalanként az utcán. Ez a személy pedig nem más, mint Ed Sheeran, akit már el is könyvelhetünk a 2010-es évek egyik legnagyobb, leghíresebb és persze legtehetségesebb előadójának.

Fotó: Didier Messens / Getty Images Hungary

Minden száma szinte azonnal a slágerlisták élére került, mint például:

Shape of You (több mint 5milliárd megtekintés)

Thinking Out Loud (több mint 3 milliárd megtekintés)

Perfect (több mint 2,5 milliárt megtekintés),

vagy ilyen a Galway Girl, vagy a kihagyhatatlan szám, amivel megkezdte a karrierjét, az A-Team. Rengeteg dalt készített olyan neves, híres előadókkal, mint:

Justin Bieber

Khalid

Taylor Swift

Beyoncé

Macklemore

The Weeknd

50 Cent,

és persze Eminemmel is.

Dark Time

River

Remember The Name

Those Kinda Nights

Ed Sheeran az egyik legfiatalabb milliárdossá nőtte ki magát, akit még Erzsébet királynő is kitüntetett.

De térjünk vissza még a sztárság előtti időkre,

amikor felköltözött Londonba, hogy szerencsét próbáljon. Így mesélt életrajzi könyvében azokról az időkről:

Van egy boltív a Buckingham-palota külső részén, ahol egy fűtéscső kivezetése található. Rengeteg éjszakát vészeltem át ott. 2008 nagy részében nem volt hova mennem, majd 2009-ben és 2010-ben is hajléktalanként tengettem a napjaim. Valahogy mindig megoldottam. Tudtam, hol találhatok egy ágynak valót, és találtam olyan embereket, akik hagyták, hogy a padlójukon töltsem az éjszakát. Elég sokat számított, hogy közvetlen típus vagyok, és persze az ivás is segített ebben akkoriban. Számtalanszor aludtam vonaton és a metrón is. Leszálltam, énekelgettem hajnal 5-ig, aztán amikor kinyitott az állomás, felszálltam egy járműre, és délig aludtam. Aztán megint éneklés, és vissza a metróra. Nem volt olyan rossz. Ott írtam meg a Homeless (Hajléktalan) című dalomat is. «A mai nem egy hajléktalan éj, csupán egy otthonnal kevesebb, mint szeretném« (a dalból egy részlet) – írta a könyvben.

2010-ben feltöltött egy videót magáról a YouTube-ra, amit Example észlelt, és annyira tetszett neki, hogy el is vitte magával a fiatal srácot turnézni.

Ed Sheeran takarékosan összegyűjtötte a turnén keresett pénzt, és amikor visszatért, rögtön beleforgatta a megkeresett pénzét az első kislemezébe.

És milyen jól is tette ezt, hiszen emiatt a kislemez miatt fedezték fel őt 2011-ben. Ez a lemez úgy készült el, hogy semmilyen stúdió keze nem volt benne, és mégis sikerült elérnie annyi hallgatót és rajongót, hogy a lemez az iTunes listáján rögtön a második helyet foglalta el.

A lemezből az első héten több mint hétezer példány kelt el,

ekkor karolta fel az Asylum Records lemezkiadó, akik rögtön szerződést ajánlottak a fiatal zenésznek.

Hatalmas életutat járt be, pedig még csak 30 éves, de olyan megtiszteltetésben is részesülhetett, hogy Erzsébet királynő uralkodásának hatvanadik évfordulója alkalmából ő volt a sztár előadó, és ráadásul

még kitüntetést is kapott a királynőtől.

A legújabb albumával, a Divide-dal három hosszú éven keresztül turnézott, aminek köszönhetően 2019-ben a turnéja utolsó évében

még a Sziget fesztiválon is fellépett, méghozzá headlinerként.

Plusz érdekesség, hogy miközben turnézott, nem vesztegette el az idejét és energiáját száz százalékban a turnéra, hanem közben kiadott egy olyan albumot, ami arra specializálódott, hogy különböző zenészekkel közösen éneklik fel a dalokat,

így jött létre a No.6 Collaborations Project,

amin többek között Khaliddal, Bruno Marsszal, Justin Bieberrel és még sok más ismert előadóval kooperál.

Beautiful People:

I Don't Care

Blow

Jelenleg pihenő fázisba tette magát Sheeran, hiszen megszületett első gyermeke, de 2020 decemberében azért kiadott egy új dalt Afterglow címen.

Kíváncsian várjuk, hogy mit hoz nekünk a zenész 2021-ben. Boldog 30. születésnapot Ed Sheerannek!

Bónusz:

Ő írta és adta elő a Hobbit: Smaug Pusztasága című filmnek is a főcímdalát, ami szintén hatalmas sikert aratott a közönségénél.