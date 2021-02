Az angliai Oxford Brookes Egyetem kutatása szerint a gorillákra komoly veszélyt jelent az, hogy a turisták közel merészkednek az állatokhoz és fotókat készítenek velük néhány vadasparkban.

A kutatás egyébként az instagramra feltöltött fotók elemzésével készült.

A 858 általuk megvizsgált kép közül az esetek 86%-ában a látogatók négy méternél közelebb merészkedtek az állatokhoz, ez pedig már elegendő lehet ahhoz, hogy megfertőzzék őket.

A fertőzés átadásának veszélye a látogatók és gorillák közt nagyon aggasztó

– nyilatkozta az egyetem kutatója.

Állításuk szerint fontos lenne korlátozni azt, hogy a turisták mennyire mehetnek közel az állatokhoz, annak érdekében, hogy megóvják a már amúgy is veszélyeztetett fajokat – különösképp a hegyi gorillákat, amelyekből már csak 1063 példány maradt.

Kiemelték: az is problémát jelent, hogy a látogatók a vadasparkokban sokszor nem viselnek maszkot. Holott ezt nemcsak a járvány idején, hanem máskor is kérik tőlük, mivel az emberre veszélyes legtöbb fertőzés könnyen átterjedhet rájuk is.

Az állatkertben élő gorillák bizonyos esetekben kimutatták a fertőzés jelenlétét. Januárban például San Diego egyik állatkertjében nyolc gorillánál mutatták ki a koronavírus jelenlétét.

Őket aztán el is zártak a látogatóktól, azóta viszont már mindannyian meggyógyultak és keddtől kezdve ismét látogatni lehet őket.