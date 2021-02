Február 13-án, egy év együttjárás után, eljegyezték Paris Hiltont. Barátja, most már vőlegénye, Carter Reum, aki szerző, vállalkozó és kockázati befektető is egyben, legalábbis a Wikipédia szerint. Viszont nem ő volt az egyetlen, aki már gyűrűt adott az örökösnőnek. A múltban már hárman is kísérletet tettek arra, hogy feleségül vegyék, eddig négyből háromszor nem sikerült, egy pedig függőben van. Reméljük, ezúttal boldog véget ér a történet.

De kik is voltak azok, akiknek sikerült a vőlegény státuszig eljutniuk?

A legutóbbi jelentkező Chris Zylka színész volt, aki szintén egy év járás után jegyezte el Hiltont, mégpedig Aspenben, 2018 januárjában, majd novemberben szakítottak is. Egyébként Zylka nem volt fösvény, közel 600 millió forintos gyűrűvel lepte meg leendő exmenyasszonyát.

Ott_az_a_gyűrű

A Zylkát megelőző vőlegény a görög Paris Latsis volt, aki amellett, hogy szintén Paris, szintén örökös is egyben. Ők 2004 decemberében kezdtek járni, 7 hónap múlva már meg is ejtették az eljegyzést, de 2005 novemberében különváltak útjaik.

Nem valószínű, de lehetséges szakítási okként talán felmerülhetett, hogy kicsit bután nézett volna ki a dekoráción a Paris & Paris felirat.

Ezt támasztja alá, hogy ezután Hilton szintén egy örökössel, és szintén göröggel kezdett randizni, sajnos vele már nem jutottak el az eljegyzésig.

Első vőlegénye pedig egy Jason Shaw nevű modell volt, akivel 2002 és 2003 között jártak jegyben, és akivel állítólag a szakítás után is baráti kapcsolatban maradtak.