DOOM II – kartonból (forrás: YouTube)

Igazi őrületté vált az utóbbi években, hogy Doom (illetve annak különféle megváltoztatott verziói) milyen abszolút nem hagyományosnak nevezhető, őrült eszközökön képes elfutni. Futott már Doom többek között Canon Prizma nyomtatón, termosztáton, orvosi oszcilloszkópon, ATM pénzkiadó automatán, terhességi teszten és rohadt krumplival üzemeltetett számológépen is.

A legújabb őrület, hogy Bill Thorpe, a „Játékok kartonból” („Games made of Cardboard”) YouTube-csatorna tulajdonosa ezúttal egy kartonpapírból összerakott, rendkívül fantáziadús szett segítségével jeleníti meg (és nyilván nem szoftveresen futtatja) az id Software legendás játékát – illetve ezúttal annak második részét, a Doom II-t. A szinten igencsak kreatív videóban be is mutatja, hogy az eredeti szoftver segítségével hogyan alkotta meg az egész rendszert – méghozzá szó szerint, a maga „kézzelfogható” valóságában.

A videóban aktívan részt vett Thrope cuki kutyája, és a Doom egyik volt, legendás atyja: John Romero is. Nem is szaporítjuk tovább a szót, nézzék meg a videót, érdemes!