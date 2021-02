Kristen Wiig legújabb vígjátékában, a Barb & Star Go To Vista Del Marban kapott Jamie Dornan egy olyan szerepet, amiben a karakterének egy jelenetben le kell tépnie magáról a pólót. Itt realizálta a színész, hogy ez nem is olyan egyszerű.

Az volt a legcikibb, hogy sokszor le se tudtam tépni. … Megkértem az öltöztetőket, hogy vágják be a tetején, hogy egyszerűbb legyen tépni, de az alját nem vágták be. Szóval az első felvételnél nagyon magabiztos voltam, aztán egy pillanat múlva már beszorult az alja. Szánalmas módon ki kellett belőle pattannom. ... De aztán másodszorra vagy harmadszorra már bevágták az alját is, így meg tudtam csinálni.

Fotó: giphy.com Így viszont már nagyon megy a pólólevétel

