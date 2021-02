Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül az a rendezvény, amit minden zenész és zenét szerető ember vár – avagy, hogy 2021-ben kik kerülnek be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary

Idén a jelöltek között megtalálhatóak az alábbi zenészek és előadók:

JAY-Z, Foo Fighters, Tina Turner, The Go-Go’s, Iron Maiden, Rage Against the Machine, Kate Bush, Chaka Khan, DEVO, Carole King, New York Dolls, Dionne Warwick, Fela Kuti, Mary J. Blige, Todd Rundgren és LL Cool J.

A jelöltség egyik fontos feltétele az, hogy

minimum 25 évvel ezelőtt megjelent nagylemezzel rendelkezzenek az előadók.

Idén több érdekesség is van a jelöltek között, ilyen például, hogy a Foo Fighters frontembere már 2014 óta tagja a csarnoknak, méghozzá azért, mert ő a Nirvana dobosaként került be még annak idején, így ha esetleg idén is beválasztják, akkor

ő lehet az első olyan személy, akit kétszer is tagnak választanak.

De mellette érdekes az is, hogy az Iron Maiden zenekar még csak most kapta meg idén első jelölését a bekerülésre úgy, hogy

több mint 40 éve a zeneiparban tevékenykednek, nem kevés rajongóval, albummal és turnéval a hátuk mögött.

A szavazás már nagyban zajlik, a végső lista majd májusban fog összeállni, azt viszont még nem lehet tudni, hogy meg lehet-e tartani nagyközönség előtt a beiktatási ceremóniát.