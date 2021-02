A Jóbarátok Chandler Bingje, Matthew Perry beindítja kutyájának a bizniszét. Ebben az Instagram-posztjában arra kéri követőit, hogy kövessék be a „kisfiát”, Alfred Doodle Perryt, hiszen ő uralja a Perry házaspárt is, így gondoljuk, hogy akkor már az Instagramot is uralja. Matthew Perry szerint azért is érdemes bekövetni a kutyust, mert ott

megosztanak fotókat és videókat a hétköznapjairól, és persze, hogy a biznisz se maradjon ki, megosztják a kedvenc márkáit, illetve bemutatnak pár tuti tippet, hogy miként vigyázzunk kutyáink biztonságára.

Figyelem!!!

A cukiságfaktor elég erős a kutyus Instáján, csakis saját felelősségre kattintsanak az oldalára.