Valószínűleg azzal járnának a legjobban a Szex és New York készítői és rajongói is, ha új címet kapna a közkedvelt sorozat folytatása, mert már három meghatározó karakterről vált biztossá, hogy nem szerepel a folytatásban. Lehetne a címe: Majdnem Szex és New York, esetleg Carrie Bradshaw szürreális világa, vagy a Kell a pénz, ezért vállaltuk cím sem lenne félrevezető.

Fotó: outnow.ch Cynthia Nixon, Kristin Davis és Sarah Jessica Parker a Szex és New York egyik jelenetében

A fentihez hasonló változások több széria végét jelentették már korábban, mert számos rajongót vesztettek ezzel, a Vészhelyzet is így járt, hiszen a utolsó évadokban már szinte senki nem játszott a megszeretett és megszokott szereplők közül. Az Index is beszámolt róla, hogy a sorozat legellentmondásosabb, ám legnépszerűbb karaktere, Samantha (Kim Cattrall) hiányát jelentették be elsőnek, majd Mr. Bigről (Chris Noth) derült ki, hogy őt is nélkülözi a folytatás, most pedig az ügyvéd Miranda (Cynthia Nixon) párja, azaz Steve Brady (David Eigenberg) távolmaradása is biztossá vált a Yahoo információi szerint.